Фанаты Linkin Park несут цветы к дому Честера Беннингтона

В память о фронтмене группы, который 20 июля покончил жизнь самоубийством, поклонники несут цветы и фотографии к дому, где обнаружили тело Беннингтона.
Как сообщает TMZ, на место трагедии приехал диджей Linkin Park Джозеф Хан. Также известно, что к дому солиста рок-группы прибыли его семья и близкие друзья.
Linkin Park Bandmate Joe Hahn Arrives at Chester Bennington's Home, Fans Leave Flowers https://t.co/1ZW6zprKmf— TMZ (@TMZ) 21 июля 2017 г.
Relatives of #LinkinPark singer Chester Bennington arrive at his home in #PalosVerdesEstates. @CBSLA @KNX1070 pic.twitter.com/5mBbhkAuR5— Jon Baird (@KNXBaird) 20 июля 2017 г.
Одним из первых на сообщения о смерти Беннингтона отреагировал сооснователь Linkin Park Майк Шинода. Он подтвердил страшные новости.
— Я шокирован, моё сердце разбито, но это правда, — написал музыкант в "Твиттере".
О деталях случившегося пока не сообщается. Известно, что кумир целого поколения в рок-музыке свёл счёты с жизнью в день рождения своего друга — фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла. Крис покончил с собой в мае этого года.
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