Фанаты Linkin Park несут цветы к дому Честера Беннингтона

Ранее фотография солиста появилась во всех официальных аккаунтах группы в соцсетях.

В память о фронтмене группы, который 20 июля покончил жизнь самоубийством, поклонники несут цветы и фотографии к дому, где обнаружили тело Беннингтона.

Как сообщает TMZ, на место трагедии приехал диджей Linkin Park Джозеф Хан. Также известно, что к дому солиста рок-группы прибыли его семья и близкие друзья.

Linkin Park Bandmate Joe Hahn Arrives at Chester Bennington's Home, Fans Leave Flowers https://t.co/1ZW6zprKmf — TMZ (@TMZ) 21 июля 2017 г.

Одним из первых на сообщения о смерти Беннингтона отреагировал сооснователь Linkin Park Майк Шинода. Он подтвердил страшные новости.

— Я шокирован, моё сердце разбито, но это правда, — написал музыкант в "Твиттере".

О деталях случившегося пока не сообщается. Известно, что кумир целого поколения в рок-музыке свёл счёты с жизнью в день рождения своего друга — фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла. Крис покончил с собой в мае этого года.