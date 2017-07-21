Фанаты Linkin Park несут цветы к дому Честера Беннингтона

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Фанаты Linkin Park несут цветы к дому Честера Беннингтона

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Фото: twitter.com/ChesterBe

Ранее фотография солиста появилась во всех официальных аккаунтах группы в соцсетях.

В память о фронтмене группы, который 20 июля покончил жизнь самоубийством, поклонники несут цветы и фотографии к дому, где обнаружили тело Беннингтона.

Как сообщает TMZ, на место трагедии приехал диджей Linkin Park Джозеф Хан. Также известно, что к дому солиста рок-группы прибыли его семья и близкие друзья.

Одним из первых на сообщения о смерти Беннингтона отреагировал сооснователь Linkin Park Майк Шинода. Он подтвердил страшные новости.

— Я шокирован, моё сердце разбито, но это правда, — написал музыкант в "Твиттере".

О деталях случившегося пока не сообщается. Известно, что кумир целого поколения в рок-музыке свёл счёты с жизнью в день рождения своего друга — фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла. Крис покончил с собой в мае этого года.

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