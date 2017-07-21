Глава ЦРУ: Москва любит вставлять палки в колёса Америке

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Глава ЦРУ: Москва любит вставлять палки в колёса Америке

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Фото: © REUTERS/Larry Downing

На вопрос, является ли Россия врагом Соединённых Штатов, Майк Помпео ответил, что "это сложно".

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия заинтересована в пребывании своих войск в Сирии частично потому, что "Москва любит вставлять палки в колёса Америке". Об этом он заявил на форуме по безопасности в Колорадо.

Помпео отметил, что рад был бы сотрудничать с Россией по контртеррористическим вопросам, добавив, однако, что русские "выискивают места, где могли бы усложнить нам жизнь".

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