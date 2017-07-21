Канадец починил лестницу за $550, власти собирались потратить на это $65 000

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Канадец починил лестницу за $550, власти собирались потратить на это $65 000

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Ади Астль и его лестница. Фото: ctvnews.ca

Мэр сообщил, что после этого случая сотрудники попросили придумать более реалистичную оценку восстановления сооружения.

Механик Ади Астль из Торонто решил собственноручно восстановить лестницу в парке, не дожидаясь властей. Мужчина потратил на строительство 550 долларов, когда администрация Торонто оценила проект в 65 тысяч. Об этом сообщает CTV News.

Решение всё сделать самому пришло к Ади, когда его соседи в очередной раз упали со сломанной лестницы в парке Том Райли. По словам механика, он нанял бездомного, с которым они за пару часов отреставрировали восемь ступенек.

— Для меня безопасность людей важнее денег. Но я думал, что за такие деньги власти говорят про постройку эскалатора, — сообщил Ади Астль.

По словам супруги Ади, лестница очень помогает людям, которые обычно проходят по этому маршруту через парк. В прошлом году один из работников парка сломал запястье, когда упал из-за сломанных ступенек.

По словам представителей администрации, обновлённая лестница не соответствует городским стандартам и не особо эстетична в плане дизайна. Однако жители города сообщили, что рады даже такой её починке.

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