Из-за ливня во Владивостоке рухнула часть подпорной стены

В результате несколько автомобилей получили повреждения, однако люди не пострадали.

Из-за сильных ливней во Владивостоке в районе улицы Тигровой склон осел и обрушился на проезжую часть. Грунт, земля и фонарный столб рухнули на припаркованные внизу машины.

Две "тойоты" получили небольшие вмятины и царапины, а на "хонду" упал столб. Обошлось без пострадавших. Из-за сползшей стены ГИБДД перекрыла улицу.

Днём ранее МЧС объявило штормовое предупреждение, в Приморье обещали сильный ветер и ливень. Со слов очевидцев, дожди идут во Владивостоке уже несколько дней.