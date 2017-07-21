В Турции после землетрясения произошло более 20 афтершоков

Подземные толчки магнитудой 6,7 были зафиксированы ночью 21 июля, за ними последовало небольшое цунами.

После мощного землетрясения магнитудой 6,7 в Турции зафиксировали 21 афтершок. Самый мощный имел магнитуду 5,1.

Как сообщал Лайф, мощное землетрясение произошло у берегов Турции ночью 21 июля. Серьёзных разрушений не зафиксировано, на некоторых зданиях образовались трещины, а первые этажи прибрежных отелей затопило. Куда сильнее пострадала Греция — здесь два человека погибли, сотни получили ранения.

В Генконсульстве РФ в Анталье заявили, что россияне, отдыхающие в данный момент в Турции, по предварительным данным, не пострадали.