В Турции после землетрясения произошло более 20 афтершоков

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В Турции после землетрясения произошло более 20 афтершоков

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Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Подземные толчки магнитудой 6,7 были зафиксированы ночью 21 июля, за ними последовало небольшое цунами.

После мощного землетрясения магнитудой 6,7 в Турции зафиксировали 21 афтершок. Самый мощный имел магнитуду 5,1.

Как сообщал Лайф, мощное землетрясение произошло у берегов Турции ночью 21 июля. Серьёзных разрушений не зафиксировано, на некоторых зданиях образовались трещины, а первые этажи прибрежных отелей затопило. Куда сильнее пострадала Греция — здесь два человека погибли, сотни получили ранения.

В Генконсульстве РФ в Анталье заявили, что россияне, отдыхающие в данный момент в Турции, по предварительным данным, не пострадали.

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