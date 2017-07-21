NY Times: Помощники Трампа ведут своё расследование против спецпрокурора Мюллера

Роберт Мюллер возглавляет независимое расследование о "связях" Трампа с Россией в ходе президентских выборов в США.

Юристы президента США Дональда Трампа ведут собственное расследование против независимого спецпрокурора Роберта Мюллера, который изучает предполагаемые связи Трампа с Россией и "вмешательство" российской стороны в выборы в США. Об этом сообщает издание New York Times.

По данным СМИ, окружение американского лидера занимается поиском конфликтов интересов, которые они могут пустить в ход для дискредитации расследования или использовать для увольнения Мюллера и некоторых членов его команды.

Как отмечает издание, Дональд Трамп неоднократно напоминал спецпрокурору, что он выходит за рамки своего расследования, и обвинял его в предвзятости.