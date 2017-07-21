Друзья принца Гарри ждут, что он сделает предложение Меган Маркл до конца года

Друзья принца Гарри ожидают, что до конца года он может сделать предложение своей возлюбленной — Меган Маркл. Об этом сообщает E!
По данным портала, сама девушка намерена в течение какого-то времени хранить волнующие новости в тайне от общественности.
— Сейчас Меган старается не привлекать к себе внимание и много работать. В последние несколько месяцев было трудно из-за того количества внимания к её будущему с Гарри, разговорами о помолвке и свадьбе и так далее. Она надеется, что, если это произойдёт, им удастся держать эти новости какое-то время при себе, прежде чем придётся об этом рассказать, — заявил источник.
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