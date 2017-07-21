В России появится специальный государственный шрифт

Новый шрифт предназначен для объединения веб-сайтов государственных органов в единый стиль.

Российские сайты федеральных ведомств обяжут использовать новый особый шрифт для государственных нужд. Об этом сообщает газета "Известия".

Создание новой письменной гарнитуры вызвано идеей Минкомсвязи о переводе сайтов всех федеральных ведомств, региональных и муниципальных ресурсов на единый дизайн. Пока главным претендентом на "звание" государственного называют шрифт RF Sans московской компании AIC. Вместе с ними над главным шрифтом Рунета работают компания "Паратайп" и "Лаборатория Артёма Геллера".

Как заявляет арт-директор AIC Тимофей Чёрный, их основная задача заключается в создании узнаваемого, универсального шрифта, пригодного как для заголовков, так и для текста напечатанных на бумаге документов.

Сообщается, что первые 10 государственных веб-страниц должны перейти на единый стиль не позднее апреля следующего года.