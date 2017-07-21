CBS: Адвокат Марк Касовиц больше не представляет интересы Трампа

Также ранее СМИ сообщили, что свой пост покинул и официальный представитель Касовица Марк Коралло.

Адвокат Марк Касовиц больше не представляет интересы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает корреспондент CBS News при Белом доме. Официально эти данные не подтверждены.

— Марк Касовиц больше не адвокат президента. Теперь в команде юристов — Кобб, Секулоу и Дауд. Звучит как юридическая фирма, но это не так, — говорится в сообщении журналиста.

Он также упомянул, что свой пост покинул и официальный представитель адвоката Трампа Марк Коралло. Ранее об этом сообщило издание Washington Post. Причины его ухода с должности не называются.