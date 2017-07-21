Сын солиста Linkin Park Тайлер просил отца любить жизнь

Тайлер — сын Честера Беннингтона от модели Талинды Бентли. Он появился на свет в 2006 году.

Записку сына солиста Linkin Park в июне в "Твиттере" опубликовала вдова Честера Беннингтона Талинда, а после его смерти заметили СМИ. На фотографии стикер с посланием наклеен на чашку. "Наш Тайлер лучший!" — написала тогда Талинда.

— Папа, наслаждайся своей репетицией или чем бы ты ни занимался сегодня. Люби жизнь, потому что она — "замок из стекла" (отсылка к песне группы Castle of glass. — Прим. ред.). Тайлер, — написано в послании.

Как сообщал Лайф, Честер Беннингтон свёл счёты с жизнью 20 июля. Известного рок-музыканта нашли повешенным в его доме в Палос Вердесе в Лос-Анджелесе.

Многие известные музыканты и актёры выразили семье и фанатам артиста свои соболезнования, в России поклонники Честера запустили в "Твиттере" хештег #RussiaPrayForChester. ("Россия молится за Честера"), а в США к дому звезды несут цветы.