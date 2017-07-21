Сын солиста Linkin Park Тайлер просил отца любить жизнь

Записку сына солиста Linkin Park в июне в "Твиттере" опубликовала вдова Честера Беннингтона Талинда, а после его смерти заметили СМИ. На фотографии стикер с посланием наклеен на чашку. "Наш Тайлер лучший!" — написала тогда Талинда.
— Папа, наслаждайся своей репетицией или чем бы ты ни занимался сегодня. Люби жизнь, потому что она — "замок из стекла" (отсылка к песне группы Castle of glass. — Прим. ред.). Тайлер, — написано в послании.
Our Tyler is the best! @ChesterBe pic.twitter.com/3PYol3h61U— Talinda Bennington (@TalindaB) 2 июня 2017 г.
Как сообщал Лайф, Честер Беннингтон свёл счёты с жизнью 20 июля. Известного рок-музыканта нашли повешенным в его доме в Палос Вердесе в Лос-Анджелесе.
Многие известные музыканты и актёры выразили семье и фанатам артиста свои соболезнования, в России поклонники Честера запустили в "Твиттере" хештег #RussiaPrayForChester. ("Россия молится за Честера"), а в США к дому звезды несут цветы.
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