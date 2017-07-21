Детали о расточительстве Деппа: $17 тыс. на сумки и $7 тыс. на диван Кардашьян

Голливудского актёра обвиняют в транжирстве его собственные бизнес-менеджеры, которые ходят под судом за присвоение его $28 млн.

Финансовые менеджеры Джонни Деппа продолжают обвинять голливудского актёра в транжирстве собственных средств, сообщает The Hollywood Reporter. В ходе обнародования новых деталей дела стало известно, что Депп потратил 7 тысяч долларов на покупку дивана из реалити-шоу "Семейство Кардашьян" для своей дочери Лилли-Роуз.

Также актёр заплатил более 500 тысяч долларов за аренду складских помещений, в которых он хранил свою коллекцию предметов из Голливуда. Ещё 17 тысяч Депп потратил на сумки от Prada.

Информация о расходах была получена в ходе пересмотра встречного иска сотрудников, занимавшихся финансовыми делами артиста. Их судебные разбирательства продолжаются с начала года, когда Депп подал иск на своих бизнес-менеджеров, обвинив их в мошенничестве.

По словам адвоката Деппа Адама Уолдмана, бывшие бизнес-менеджеры актёра идут на отчаянные поступки, но это не спасёт их от последствий, если их признают мошенниками.

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