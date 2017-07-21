МЧС продлило экстренное предупреждение о грозе в Москве

В ведомстве рекомендуют пережидать непогоду в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

ГУ МЧС по Москве продлило распространённое накануне вечером экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, утром 21 июля местами в Москве сохранится кратковременный дождь, гроза, усиление ветра до 12–17 м/с, — говорится в сообщении.

Напомним, москвичей предупредили об ухудшении погоды ещё вечером 20 июля.