Под Самарой автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

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Под Самарой автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Авария произошла на 940-м километре трассы М-5 "Урал" в Ставропольском районе области.

На дороге столкнулись рейсовый автобус и большегруз. Предварительно, в салоне автобуса пострадало 13 человек.

Причина аварии выясняется.

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