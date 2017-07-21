Под Самарой автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Авария произошла на 940-м километре трассы М-5 "Урал" в Ставропольском районе области.
На дороге столкнулись рейсовый автобус и большегруз. Предварительно, в салоне автобуса пострадало 13 человек.
Причина аварии выясняется.
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На дороге столкнулись рейсовый автобус и большегруз. Предварительно, в салоне автобуса пострадало 13 человек.
Причина аварии выясняется.
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