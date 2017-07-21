Красота требует жертв: американка, пытаясь похудеть, сломала три беговые дорожки

Благодаря сброшенному весу женщина избавилась от застенчивости и теперь мечтает прыгнуть с парашютом.

В США 35-летняя женщина, страдающая от лишнего веса, так упорно пыталась похудеть, что умудрилась испортить три дорожки для бега. Об этом сообщает издание Mirror.

Тара Кавано каждый день бегала от двух до четырёх часов дома перед телевизором. Несмотря на сломанные тренажёры, Таре удалось похудеть на 133 килограмма. По словам женщины, о здоровом образе жизни она задумалась после смерти близкого друга.

— Но когда я впервые начала худеть, я пообещала себе, что могу смотреть телевизор только в том случае, если буду бегать на дорожке, — рассказала Тара Кавано.

Также, по словам Тары, потеря лишнего веса положительно сказалась на её психическом здоровье.