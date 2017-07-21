Землетрясение разрушило старинный минарет на греческом острове Кос

Местные жители сообщили о разрушении минарета старинной мечети Дефтердар на греческом острове Кос в результате мощного землетрясения.
По их данным, также пострадали другие старинные здания: крепость госпитальеров и церковь Агиа Параскеви, а также постройки 1920–1930 годов.
#κως #kos #seismos pic.twitter.com/5V79QpkxHL— Έκτοπος Άγγελος (@Daimonas_gr) 21 июля 2017 г.
Как сообщал Лайф, мощное землетрясение магнитудой 6,7 произошло у западного побережья Турции. Оно также ощущалось в Греции, власти страны заявили о двух погибших в результате удара стихии на острове Кос и о более чем 100 пострадавших.
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