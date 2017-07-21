Землетрясение разрушило старинный минарет на греческом острове Кос

Мечеть Дефтердар была построена в 1725 году во время османского господства и является одной из достопримечательностей острова.

Местные жители сообщили о разрушении минарета старинной мечети Дефтердар на греческом острове Кос в результате мощного землетрясения.

По их данным, также пострадали другие старинные здания: крепость госпитальеров и церковь Агиа Параскеви, а также постройки 1920–1930 годов.

Как сообщал Лайф, мощное землетрясение магнитудой 6,7 произошло у западного побережья Турции. Оно также ощущалось в Греции, власти страны заявили о двух погибших в результате удара стихии на острове Кос и о более чем 100 пострадавших.