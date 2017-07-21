В Уссурийске введён режим ЧС из-за рекордного количества осадков

В Уссурийском городском округе подтоплено 16 жилых домов, паводок также изолировал около 700 жителей села Кроуновка.

Власти Уссурийского городского округа объявили режим чрезвычайной ситуации в районе, где всего за два дня выпало рекордное количество осадков. В течение 20 и 21 июля впервые за пять лет в районе выпало 134 миллиметра осадков при месячной норме 90 миллиметров.

— С 10:00 (03:00 по мск) на территории ГО введён режим функционирования чрезвычайной ситуации. Глава администрации дал поручение взять под особый контроль обеспечение продовольствием и всем необходимым сёл округа. Так как вода в городе вошла в частные подворья и в подъезды, будет развёрнут пункт временного размещения. Также начнут работу комиссии по оценке ущерба, — сообщает пресс-служба местной администрации.

Паводок размыл подъезды к временной переправе на реке у села Кроуновка. Вода поднялась на два метра выше своего критического уровня. Из-за высокого уровня воды и сильного течения невозможно организовать и лодочную переправу. Власти намерены обратиться в Министерство обороны с просьбой предоставить спецтехнику для перевозки людей.

Сложная ситуация наблюдается и на реках Борисовка и Казачка, где уровень воды почти достигает критической отметки. Если река выйдет из берегов, вода сможет затопить автомобильные трассы между сёлами Корсаковка — Яконовка, Корсаковка — Кроуновка, Корсаковка — Уссурийск, Пуциловка — Богатырка, а также низководные мосты в районе сельхозугодий и село Пуциловка.