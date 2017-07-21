Ламар Одом собирается раскрыть "грязные секреты" семьи Кардашьян

В мемуарах баскетболист планирует рассказать о своём прошлом, которое было тесно связано со скандальным семейством.

Бывший профессиональный баскетболист и экс-супруг Хлои Кардашьян Ламар Одом собирается написать книгу, в которой расскажет о семействе Кардашьян. Об этом сообщает Mirror.

По словам Одома, ему нечего терять, поэтому он готов поведать обо всех грязных секретах звёздной семьи. На написание мемуаров Ламар Одом подписал контракт на 10 млн долларов.

— Я собираюсь открыто рассказать обо всём, что происходило в моей жизни, о своём прошлом", — сообщил Одом.

Спортсмен был женат на младшей Кардашьян с 2009 по 2016 год. По словам приближённых семейства Кардашьян, книга должна их потрясти, так как раскроет многие противоречивые моменты из их жизни.