Хакеры взломали Twitter вдовы Честера Беннингтона и поглумились над его смертью

В одном из твитов, написанных якобы от лица супруги артиста, говорилось, что причиной смерти певца могло быть убийство.

Сразу после известия о смерти фронтмена Linkin Park Честера Беннингтона пристальное внимание поклонников группы и СМИ было приковано к старицам его супруги Талинды в соцсетях. Вскоре в "Твиттере" стали появляться первые записи, которые шокировали фанатов Беннингтона. В первом же твите говорится, что он не убивал себя, он уже был мёртв до того, как повесился, и якобы у неё есть доказательства.

Второй твит и вовсе содержал признание Талинды, что она изменяла мужу с его другом и коллегой по группе Майком Шинодой. А когда было опубликовано сообщение, что женщина якобы никогда не любила Беннингтона, а просто была с ним из-за денег, многие стали догадываться, что Талинду могли взломать хакеры.

Последний твит, прежде чем подтвердился факт взлома, содержал сообщение, что Талинда подстрекала мужа на суицид.

Все твиты были оперативно удалены, а сам аккаунт временно заблокирован администрацией соцсети. Отметим, это уже не первый раз, когда был взломан "Твиттер" Талинды.

Как ранее сообщал Лайф, солист американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой. Полиция Лос-Анджелеса эту информацию подтвердила. Известно, что 41-летний музыкант свёл счёты с жизнью в день рождения своего друга, фронтмена группы Soundgarden, Криса Корнелла, который также ранее совершил самоубийство.