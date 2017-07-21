Международная ОПГ поставляла в РФ кокаин, спрятав его в музыкальных установках

Наркотики пересылали из Парагвая и Колумбии транзитом через Германию, причём по почте.

Сотрудники МВД при содействии ФСТ и ФСБ раскрыли международную преступную группировку, которая занималась контрабандой кокаина в Россию. ОПГ состояла из венесуэльцев, колумбийцев и граждан нашей страны. Стоит отметить, что наркотик поставлялся по авиапочте и прятался в музыкальных установках. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Причём кокаин поставлялся из Парагвая и Колумбии транзитом через Германию. Здесь "посылки" получали пенсионеры, которых преступники использовали в своих целях. При этом пожилые люди не догадывались, что работают на международную преступную группировку.

— В целях конспирации злоумышленники регулярно меняли мобильные телефоны и сим-карты. Обвиняемые полностью изобличены в содеянном и дали признательные показания, — прокомментировала официальный

представитель МВД России Ирина Волк.

Дело находится на рассмотрении суда.