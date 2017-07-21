Центробанк лишил лицензии казанский банк "Спурт"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у казанского акционерного коммерческого банка "Спурт". Об этом говорится на официальном сайте центрального регулятора. По данным ведомства, несмотря на многочисленные меры надзорного реагирования со стороны Банка России, руководство "Спурта" не предприняло эффективных действий для нормализации деятельности кредитного учреждения.

— Итогом проведённого обследования стало объективное отражение стоимости активов в отчётности кредитной организации, что привело к полной утрате её собственных средств (капитала), — сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Другой претензией центрального регулятора стало то, что банк направил значительную часть кредитного портфеля на финансирование крупного инвестиционного проекта подконтрольных бенефициару банка предприятий. Однако их финансовое положение оценивается как критическое.

Отметим, на момент отзыва лицензии "Спурт" занимал 183-е место в банковской системе России.