"Автотор" намерен выпустить в этом году 140 тысяч машин

Примечательно, что в следующем году в компании намерены поставлять автомобили уже за границу.

Группа компаний "Автотор" заявила, что в этом году увеличивает план производства и намерена выпустить не менее 140 тысяч машин. Об этом сообщил вице-президент "Автотор холдинг" Владимир Кривченко.

— Есть рост. Особенно он стал заметен во втором квартале, — отметил Кривченко, так как в прошлом году компания выпустила 94,3 тысячи автомобилей.

В апреле планировалось, что в этом году будет собрано 120 или 128 тысяч машин. При этом сейчас прогноз более оптимистичный.

В "Автоторе" пояснили, что к 2018 году намерены поставлять машины и в зарубежные страны, однако в какие именно, пока не уточняется.