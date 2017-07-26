"Это безумие". Гвардиола оценил ситуацию на рынке футболистов

Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что нынешняя ситуация на футбольном рынке игроков является безумной из-за слишком быстрого роста цен. Как передаёт AS, ещё несколько лет назад Гвардиола не мог представить, что футболист может стоить 100 миллионов евро, а сейчас суммы превышают и эту цифру.
— Это безумие. Цены растут слишком быстро, — сказал тренер. — Я бы хотел тратить меньше, но таков рынок.
Хосеп Гвардиола отметил, что "Манчестер Сити" подписывает ряд дорогостоящих контрактов, чтобы омолодить состав, однако подчеркнул, что большие суммы тратят и другие клубы.
Ранее Лайф сообщал, что "Манчестер Сити" подписал контракт с молодым бразильским хавбеком — Дугласом Луизом.
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