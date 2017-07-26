"Это безумие". Гвардиола оценил ситуацию на рынке футболистов

По мнению главного тренера английского клуба "Манчестер Сити", всего пару лет назад он и представить не мог, что футболист может стоить 100 миллионов евро и больше.

Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что нынешняя ситуация на футбольном рынке игроков является безумной из-за слишком быстрого роста цен. Как передаёт AS, ещё несколько лет назад Гвардиола не мог представить, что футболист может стоить 100 миллионов евро, а сейчас суммы превышают и эту цифру.

— Это безумие. Цены растут слишком быстро, — сказал тренер. — Я бы хотел тратить меньше, но таков рынок.

Хосеп Гвардиола отметил, что "Манчестер Сити" подписывает ряд дорогостоящих контрактов, чтобы омолодить состав, однако подчеркнул, что большие суммы тратят и другие клубы.

Ранее Лайф сообщал, что "Манчестер Сити" подписал контракт с молодым бразильским хавбеком — Дугласом Луизом.