Спиннеры будут изучать в Институте психиатрии и наркологии имени Сербского

Учёные проведут ряд тестов, выявляя рефлексы, которые задействованы при вращении игрушки.

Роспотребнадзор поручил врачам из Института психиатрии и наркологии имени Сербского изучить, какой вред может причинить подросткам увлечение спиннерами. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В ближайшее время специалисты из Сербского проведут ряд тестов на то, какие рефлексы задействованы при вращении спиннера, какие зоны головного мозга при этом активируются, вызывает ли игрушка привыкание и может ли это всё нанести вред человеческому организму.

Ранее Лайф писал, что Роспотребнадзор не рекомендует покупать спиннеры с рук. Помимо этого, в ведомстве считают, что детям дошкольного возраста можно играть с подшипниками только под наблюдением взрослых.