В техасских школах разрешили наказывать непослушных детей ударами палкой

Предполагается, что родители сами определят, за какую провинность их детей последует то или иное наказание.

Образовательное управление штата Техаc узаконило телесные

наказания в качестве дисциплинарного воздействия на непослушных детей, передаёт американский телеканал Fox News.

Теперь в школах на территории штата разрешается намеренно причинять ученикам физическую боль посредством ударов плоской палкой, шлепков, щипков, пощёчин или любого другого применения физической силы в качестве воспитательной меры.

Отметим, регулировать исполнение этого закона рекомендуется на местном уровне. Власти штата рекомендуют созвать в каждой школе родительское собрание и попечительский совет для того, чтобы коллективно решить, какие из предложенных мер наказания будут допустимы для их детей в стенах учебного заведения, а также определить, за какую провинность последует то или иное наказание.