В одном из предсмертных интервью Честер Беннингтон рассказал о борьбе с демонами

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В одном из предсмертных интервью Честер Беннингтон рассказал о борьбе с демонами

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Честер Беннингтон. Фото: instagram.com

Кумир целого поколения любителей рок-музыки решил уйти из жизни накануне. Его нашли повесившимся в доме в Лос-Анджелесе.

Вокалист Linkin Park в одном из своих последних интервью рассказывал о новом альбоме One More Light и том, как он помог музыканту пройти "самый тёмный период" в его жизни, пишет The Mirror. Честер говорил журналистам, что до записи последней пластинки его жизни была сущим адом.

— Я понимал, что мир полон говна и все понимают, что это так и жизнь — говно, и я думал: "К чёрту всё", — приводит издание его слова.

После выхода в свет One More Light, по словам Беннингтона, он решил смириться с тяготами судьбы и стать счастливым.

— Это была тяжёлая работа для меня. Мне пришлось открыться моим друзьям, написать об этом, ходить на терапию и бороться с демонами, — цитирует издание интервью рок-идола.

Как ранее сообщал Лайф, солист американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой. Полиция Лос-Анджелеса эту информацию подтвердила. Известно, что 41-летний музыкант свёл счёты с жизнью в день рождения своего друга, фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла, который также ранее совершил самоубийство.

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