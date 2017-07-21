Жириновский призвал продлить лето и перенести начало учебного года на 1 октября

По мнению политика, граждане должны получить возможность насладиться тёплой погодой.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал перенести начало учебного года с 1 сентября на 1 октября. О намерении добиваться подобного изменения он заявил сегодня журналистам.

— Будем настаивать, чтобы учебный год был с 1 октября, чтобы лето продлить хотя бы за счёт сентября. В сентябре великолепная погода, — отметил политик.

Депутат напомнил, что раньше учебный год действительно начинался с 1 октября — и именно тогда отдыхом были довольны и граждане, и Дума.

Лидер ЛДПР уже выступал с подобным предложением в сентябре 2016-го на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.