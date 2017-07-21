Минобороны планировало направить розовых самоедов на защиту севера России

Военное ведомство взяло под защиту найденных под Геленджиком раскрашенных животных.

Руководство Минобороны России поручило сотрудникам своего кинологического центра "Красная звезда" в Московской области забрать из приюта в Геленджике розовых самоедов и попробовать их подготовить для службы на севере страны. Как сообщает паблик Mash, раскрашенных в розовый цвет собак нашли зоозащитники в лесу под Геленджиком. Вероятно, предыдущие хозяева животных использовали их ради развлечения туристов, но бросили. Военное ведомство устроило перевозку собак в Москву и организовало им двухнедельные военные сборы.

Однако после сборов экспертный совет принял решение, что создать спецподразделение "пинкдогов" всё же не получится. Во время занятий собаки носились по всему центру и категорически отказывались выполнять команды кинологов. Также у специалистов не получилось отмыть розовый цвет с шерсти животных.

В итоге розовых собак забрала одна из столичных семей.