В КНР 40 вооружённых человек уже 3 дня держат в заложниках брокеров из Австралии

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В КНР 40 вооружённых человек уже 3 дня держат в заложниках брокеров из Австралии

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Снимок с камер наблюдения в шанхайском офисе USGFX. Фото: ©USGFX

Сообщается, что изначально удерживались четверо, но после первой ночи захватчики отпустили женщину.

В среду в шанхайском отделении австралийской брокерской компании Union Standard Group Forex четверых сотрудников взяли в заложники. Позднее одного из них, женщину, выпустили. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова исполнительного директора компании Шея Закхайма.

<p>Снимок с камер наблюдения в шанхайском офисе USGFX. Фото: ©USGFX</p>

Сообщается, что в захвате и удержании участвовало около 40 вооружённых человек. По словам Закхейма, они действовали по указанию вкладчиков, которые потеряли деньги в неудачной сделке.

<p>Снимок с камер наблюдения в шанхайском офисе USGFX. Фото: ©USGFX</p>

При этом местная полиция долгое время не реагировала на вызов.

— По сути дела, мы звонили в местную полицию более десяти раз, но это было безуспешно, мы не знаем, почему. Они просто стоят снаружи здания. Мы надеемся на быстрое и безопасное разрешение ситуации, — заявил Закхейм.

Сообщается, что отпущенная женщина получила незначительные ушибы. На данный момент никто не пострадал.

Агентству Reuters не удалось взять комментарий у полиции Шанхая. Также сотрудница элитного торгового центра, где находится офис USGFХ, заявила, что ничего не знает о захвате заложников.

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