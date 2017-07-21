Сейсмолог: Афтершоки после землетрясения в Турции могут продолжаться до 10 дней

Впрочем мощность толчков, по словам специалистов, едва ли превысит четыре балла, поэтому опасности значительных разрушений нет.

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин считает, что афтершоки после землетрясения в Эгейском море могут продолжаться ещё несколько дней.

— Сейсмическая активность в этом районе наблюдается достаточно часто. Это один из немногих районов на турецком берегу, где сила подземных толчков может составлять порядка семи баллов, — комментирует эксперт в интервью Лайфу. — Опасность афтершоков после такого землетрясения, какое произошло минувшей ночью, будет сохраняться до десяти дней. Но сила побочных подземных толчков не будет такой же, как во время самого землетрясения.

#BREAKING: Governor of Mugla, Turkey says there is no major damage but small number of people w/ minor injuries from tsunami -@Breaking9news pic.twitter.com/HR8WY5C4Y6 — Ana Demendoza (@AnaDemendoza_) 20 июля 2017 г.

В течение ближайших нескольких дней, по словам сейсмолога, в районе Бодрума может произойти ещё порядка пяти землетрясений — афтершоков магнитудой не выше 4,5–5 баллов. Опасности значительных разрушений нет, однако повышенную осторожность соблюдать всё-таки рекомендуется.

— Нужно чётко знать правила поведения, если вы едете в сейсмоопасные регионы. Нужно быть осторожными, находясь вблизи стен или сооружений, откуда во время подземных толчков может что-нибудь упасть, — добавил Шебалин.

Как ранее сообщал Лайф, мощное землетрясение произошло у берегов Турции ночью 21 июля. Серьёзных разрушений не зафиксировано, на некоторых зданиях образовались трещины, а первые этажи прибрежных отелей затопило. Подземные толчки также стали причиной небольшого цунами у западного побережья страны.

Куда сильнее пострадала Греция — здесь два человека погибли, сотни получили ранения.