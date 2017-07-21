"АвтоВАЗ" уйдёт в отпуск 24 июля

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"АвтоВАЗ" уйдёт в отпуск 24 июля

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Фото: ©РИА Новости/Николай Хижняк

До 13 августа на предприятиях компании продолжат плановую модернизацию оборудования.

С 24 июля по 13 августа "АвтоВАЗ" будет в отпуске, сообщили в компании, отметив, что в корпоративный отпуск уйдёт также и Ижевский автозавод. В этот период на предприятиях группы будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведён ремонт.

По информации пресс-службы "АвтоВАЗ", на сегодняшний день компания подготовила достаточно автомобилей для того, чтобы в дилерской сети были представлены все модели.

Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" решил сократить более восьми тысяч работников, однако позже в компании опровергли эту информацию.

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