10-летний мальчик из ЮАР ест туалетную бумагу, потому что вечно голоден

Из-за редкого наследственного заболевания (синдрома Прадера — Вилли) ребёнок уже весит 90 килограммов.

Десятилетний Кейден Бенджамин из Стандертона в Южной Африке постоянно голоден и ест туалетную бумагу рулонами, когда не может найти еду. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Мальчик страдает от неизлечимого синдрома Прадера — Вилли. Для заболевания характерно ожирение, низкие мышечный тонус и подвижность, низкий рост, повышенная сонливость и позднее половое созревание. Из-за всего этого Кейдену пришлось сделать трахеотомию, и теперь он дышит через специальный аппарат. За ребёнком сутками смотрит его мать.

— В три года он весил 40 килограммов, и тогда мы не знали, что с ним не так. Мы посетили множество врачей, и никто не смог нам объяснить, почему он столько весит, — рассказала мама Кейдена.

Мальчик страдает от депрессии и часто плачет, потому что не может поиграть с другими детьми.