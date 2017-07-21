В Москве арестовали менеджера, отвечавшего за строительство дачи Чубайса

Заказчику не понравилось, что к концу строительства окончательная сумма возросла почти до 40 миллионов долларов.

Московский суд арестовал владельца компании SFO Concept AG Игоря Сучкова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. SFO Concept AG строила дачу для главы Роснано Анатолия Чубайса, но заказчику не понравилась окончательная цена — 40 миллионов долларов. Как сообщает телеграм-канал Mash, Сучков настаивал на цене огромного особняка в исторической деревне писателей Переделкино в 40 миллионов долларов, а представители Чубайса были готовы только на 12.

Свойское отношение главы "Роснано" к построенной даче можно понять — до 2012 года именно он владел построившей её фирмой SFO Concept AG. Компания сменила владельца, только из-за появившегося для чиновников запрета на коммерческую деятельность. Новым владельцем стал Игорь Сучков, который до этого был директором фирмы и подчинялся Анатолию Чубайсу.

Когда же Сучков предложил главе "Роснано" купить дачу по рыночной цене, тот вышел из себя и назвал это шантажом и пригрозил судом. Сейчас следствие по данному делу продолжается. Адвокат обвиняемого Янис Юкша наотрез отказался от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении.