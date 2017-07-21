В Кузбассе школьница угнала и разбила автомобиль соседки-пенсионерки

Мать 13-летней девочки привлекли к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

В Кузбассе полицейские привлекли к ответственности мать 13-летней девочки из Прокопьевска, которая угнала из гаража соседки-пенсионерки автомобиль "Ока", после чего разбила его, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Машина была обнаружена на одной из улиц города. Было установлено, что преступление совершено семиклассницей, которая живёт по соседству с 65-летней женщиной.

— Несовершеннолетняя занимается в школе картинга и решила прокатиться на автомобиле пенсионерки, — отметили в ГУ МВД. — Школьница дождалась, когда на улице стемнело, пробралась на веранду соседского дома и похитила ключи от гаража и автомобиля.

Девочка решила покатать своих подруг, однако в районе посёлка Красная Горка она не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина перевернулась.

В отношении матери школьницы был составлен протокол по факту неисполнения родительских обязанностей, что влечёт наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Помимо того, материалы по данному делу были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.