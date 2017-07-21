Усы Сальвадора Дали оказались неподвластны времени

Благодаря бальзамированию тело художника не изменилось с момента похорон 28 лет назад.

Специалисты, проводившие эксгумацию патриарха сюрреализма Сальвадора Дали, обнаружили его тело в идеальном состоянии, сообщает газета La Vanguardia. Даже знаменитые усики художника, благодаря качественному бальзамированию, не потеряли свою форму.

Отметим, останки Сальвадора Дали 28 лет покоились в театре-музее в Фигерасе. За местом его захоронения тщательно ухаживали, но такой сохранности тела никто из экспертов увидеть просто не ожидал.

— Его усики остались невредимыми, просто 10 из 10, как он и хотел. Это просто чудо! — восторженно комментирует бальзамировщик Нарцисс Бардалет.

Напомним, останки художника эксгумировали по решению суда. 60- летняя жительница Испании по имени Пилар Абель провозгласила себя дочерью и наследницей известного сюрреалиста, а для установления отцовства потребовала провести ДНК-экспертизу.

Процедура эксгумации состоялась накануне. Судмедэксперты взяли образцы ДНК для установления отцовства. Результаты будут известны через несколько недель.