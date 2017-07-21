"Эдвард" Руки-ножницы. Сын неудачно пошутил над мамой, обрезав ей волосы

Американка записывала ASMR-видео для блога и попросила ребёнка заняться её причёской.

Жительница американского Солт-Лейк-Сити получила от своего сына креативную стрижку, когда позволила ему расчесать себя, сидя с закрытыми глазами. Об этом пишет Daily Mail.

Мальчик хотел записать расслабляющее ASMR-видео и уговорил маму стать моделью. Школьник расчёсывал свою мать, а когда она расслабилась, взялся за ножницы и отстриг ей клок волос у лица.

— Я думала, он пошутил, что хочет сделать мне чёлку, — прокомментировала героиня видео.

Автономная сенсорная меридиональная реакция (АСМР) — феномен восприятия, характеризующийся приятным ощущением покалывания в затылке, распространяющегося в виде мурашек по коже шеи и спине к конечностям. На "Ютубе" обрели популярность ролики, вызывающие эти ощущения, на которых женщины говорят шёпотом или расчёсываются.