Песков рассказал, что дети из "Сириуса" смогут задать Путину любой вопрос

Читайте также

Песков рассказал, что дети из "Сириуса" смогут задать Путину любой вопрос

6

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Беседа российского лидера с одарёнными детьми может длиться час и более, пояснил представитель Кремля.

Сегодня президент РФ Владимир Путин посетит образовательный центр "Сириус" для одарённых детей. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, школьники смогут задать российскому лидеру любой интересующий их вопрос.

— Детишки будут задавать вопросы, которые они хотят. Там целый выпуск, это 900 или чуть более детей. Какие вопросы захотят, такие и будут задавать, — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, беседа Путина с ребятами может занять один-два часа, однако чётко заданных временных рамок нет.

— И быть не может, — подытожил пресс-секретарь президента.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!