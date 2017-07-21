Песков рассказал, что дети из "Сириуса" смогут задать Путину любой вопрос

Беседа российского лидера с одарёнными детьми может длиться час и более, пояснил представитель Кремля.

Сегодня президент РФ Владимир Путин посетит образовательный центр "Сириус" для одарённых детей. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, школьники смогут задать российскому лидеру любой интересующий их вопрос.

— Детишки будут задавать вопросы, которые они хотят. Там целый выпуск, это 900 или чуть более детей. Какие вопросы захотят, такие и будут задавать, — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, беседа Путина с ребятами может занять один-два часа, однако чётко заданных временных рамок нет.

— И быть не может, — подытожил пресс-секретарь президента.