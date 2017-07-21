Песков: Россия была и будет заинтересована в иностранных инвестициях

Россия всегда будет заинтересована в иностранных инвестициях, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Если говорить о глобальной тенденции, то Россия была, есть и будет заинтересована в иностранных инвесторах, сотрудничестве с иностранными инвесторами во всех областях, за исключением тех, которые являются наиболее чувствительными, — считает официальный представитель Кремля. — Но и в этих областях возможно сотрудничество, и соответствующее решение в каждом конкретном случае принимается правительственной комиссией по зарубежным инвестициям.
Напомним, сегодня стало известно, что международная нефтесервисная компания Schlumberger объявила о достижении соглашения о приобретении 51% акций российской буровой компании Eurasia Drilling Company (EDC).
- Популярные
- По времени