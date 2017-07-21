"Дело Остапа Бендера живёт". Песков опроверг объявление о продаже "часов Путина"

Как отметил пресс-секретарь президента России, аукцион, скорее всего, просто обманул покупателя.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал тему продажи на аукционе Antiquorum в Монако "часов Путина" за один миллион евро курьёзом. Прежде всего из-за того, что к президенту России они никакого отношения не имеют, отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

— Аукцион, по всей видимости, обманул покупателя, накрутил цену. Но пусть покупатель разбирается. К Путину эти часы не имеют отношения. Это уловка, маркетинговый ход. Покупателя жалко. Дело Остапа Бендера живёт, — отметил Дмитрий Песков.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что часы Patek Philippe Triple Complication, выставленные на аукционе Antiquorum с гарантийными документами на имя Владимира Владимировича Путина, были проданы 19 июля за 1,054 миллиона евро.