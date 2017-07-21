НеПросыхаем: гроза в Москве продлится до вечера

Кроме того, москвичей и гостей столицы ожидает по-настоящему мокрый уик-энд: в субботу — гроза, а в воскресенье — местами дождь и до +24 днём.

Дождь, гроза и сильные порывы ветра — до 17 метров в секунду — сохранятся пятничным вечером в Москве. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.

Во избежание несчастных случаев спасатели рекомендуют переждать непогоду в здании, а автомобили парковать в гараже или вдали от деревьев.

Возможны повреждения линий электропередачи, подтопление низменных участков дорог, падения деревьев и слабо укреплённых рекламных конструкций.

Лето нас балует #лето #москва #2017 #град все будет супер Публикация от Кожин Виталий (@drkozhin) Июл 21 2017 в 3:23 PDT

Дождливая погода в столичном регионе не закончится и в выходные. В субботу, по прогнозу Росгидромета, ожидается переменная облачность, ночью — без осадков, а днём — кратковременный дождь и местами гроза. Термометр при этом покажет ночью +14 градусов, а днём — +22...+24.

В воскресенье сохранится переменная облачность, местами пройдёт кратковременный дождь, а температурный фон не изменится.