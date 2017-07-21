Песков не стал комментировать приостановку Siemens поставок энергооборудования

Представитель Кремля переадресовал вопрос о решении концерна компаниям, которые и осуществляют сотрудничество по этой линии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление концерна Siemens о приостановке поставок энергооборудования в Россию.

— Наверняка вы будете меня спрашивать об истории с "Сименсом". Сразу скажу, что я оставляю это без комментариев. Это вопрос к компаниям, по линии которых осуществляется это сотрудничество, и по линии этих компаний будет продолжено взаимодействие и диалог, — пояснил представитель Кремля.

Ранее в концерне заявили, что намерены разорвать лицензионное соглашение с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций. В компании недовольны тем, что в Крым якобы незаконно привезли четыре турбины Siemens.