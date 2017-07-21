Вопрос о "вмешательстве РФ в дела США" в Кремле переадресовали в Вашингтон

Новая обложка американского журнала "Time" содержит портрет Владимира Путина с намёком на причастность российских властей к выборам в США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков порекомендовал обратиться в США с вопросом, когда закончится история с якобы вмешательством российских хакеров в избирательную кампанию в США. В частности, на это намекает в новом выпуске американский журнал Time. Который к тому же в очередной раз для обложки использовал портрет Владимира Путина.

— С этой историей лучше в Вашингтон, а не к нам, — переадресовал вопрос журналистов Дмитрий Песков.

Как ранее сообщал Лайф, американский журнал Time в очередной раз поместил на обложку портрет президента России Владимира Путина. На изображении, состоящем из иконок учётных записей, угадывается лицо российского президента, а подпись намекает на скандал, связанный со взломом почты штаба Демократической партии США во время выборов американского президента в 2016 году. Российские власти опровергли любую причастность к этому инциденту. А американская сторона так и не смогла представить доказательств причастности российской стороны.