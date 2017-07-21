Многоэтажное здание обрушилось в Шанхае

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Многоэтажное здание обрушилось в Шанхае

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В Шанхае обрушилось многоэтажное здание, сообщают местные СМИ. На место инцидента выехали пожарные и спасатели. Информации о причинах произошедшего и пострадавших пока нет.

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