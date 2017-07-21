"Он ведь ещё не сдулся". Британка 26 лет хранит подаренный при рождении шарик

Шарик с мишкой и надписью: "Это девочка" родителям Софии подарила коллега в 1991 году.

26-летняя жительница Лондона Софи Фриборн хранит воздушный шарик, который её родителям подарили ещё в 1991 году после её рождения. Как сообщает Daily Mail, девушка не видит смысла выбрасывать шарик, который не сдулся.

Дэвид и Ивонн, родители Софи, рассказали, что рады такому напоминанию о счастливых днях, но при этом удивлены, что со временем с шарика только начала сходить краска.

Проживший более четверти века шарик супругам подарила коллега Дэвида, работающая в сфере продажи недвижимости.