Американский дедушка сделал шпаргалку по эмодзи, чтобы клеить напарниц по покеру

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Американский дедушка сделал шпаргалку по эмодзи, чтобы клеить напарниц по покеру

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Пенсионер нарисовал на листе бумаги символы, которые нужно ввести в мессенджере, чтобы получились милые рожицы, и приклеил шпаргалку к монитору компьютера.

В США находчивый 78-летний дедушка сделал шпаргалку по эмодзи, чтобы с их помощью чувствовать себя более уверенно в Интернете. Пенсионер часто играет в онлайн-покер и использует милые рожицы, чтобы общаться с напарницами.

<p>Фото: Reddit</p>

<p>Фото: Reddit</p>

На фотографии, которую опубликовала на портале Reddit его внучка, видно, что шпаргалку дедушка сделал в привычном для себя бумажном варианте. Девушка рассказала, что заметила листок, приклеенный к монитору компьютера, и заинтересовалась. Слева мужчина воспроизвёл символы, которые нужно набрать на клавиатуре, чтобы они превратились в смайлы, подобные тем, что справа.

Внучка рассказала, что, несмотря на возраст, её дедушка очень современный: иногда он даже насвистывает мелодию песни Area Codes хип-хоп-исполнителя Ludacris.

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