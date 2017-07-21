В депутата Верховной рады в Киеве бросили петухом

По предварительным данным, народный избранник не пострадал, однако предпочёл поскорее скрыться в здании Печёрского суда.

Инцидент произошёл в ходе потасовки у здания суда, где сегодня рассматривается дело в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Сторонники депутата утверждают, что дело сфабриковано властью. В свою очередь представители партии "Блок Петра Порошенко" пришли поддержать судебный процесс. Среди них был и народный депутат Сергей Каплин.

— Сам нардеп от БПП Каплин спрятался за спинами беркутов и титушни. Спрятался и молчал, как немой. Пришлось бросить ему на голову клетку с петухом, которую кто-то притащил под суд, — написал на своей странице в "Фейсбуке" депутат Мосийчук.

Отметим, 21 июля в Киеве начался судебный процесс по делу лидера Радикальной партии Олега Ляшко, которого обвиняют в том, что он совмещал депутатскую деятельность с коммерческой. В частности, работал главным редактором газеты "Политика". Кроме того, будет рассмотрен вопрос о предоставлении депутатам заведомо ложных показаний.