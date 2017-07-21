Депутат Рады считает голодранцами всех, кто не может купить себе два айфона

Примечательно, что такое заявление депутат Верховной Рады Максим Поляков сделал на заседании суда, где в отношении него рассматривается дело о взятке.

Депутат Верховной рады от "Народного фронта" Максим Поляков, которому грозит длительный срок заключения по делу о взятке в $300 тысяч, заявил в суде, что не считает себя голодранцем. Так он прокомментировал слова прокурора о том, что у нардепа и его супруги по два айфона последней модели, передаёт УНИАН.

— Я работаю с 16 лет. Я не настолько голодранец, чтобы не купить себе два айфона, — заявил украинский парламентарий.

По версии следствия Поляков вместе со своим сообщником из Блока Петра Порошенко Бориславом Розенблатом получал незаконное вознаграждение от представителя некой иностранной компании. Взамен народные избранники инициировали внесение изменений в законопроекты и оказывали влияние на органы местного самоуправления, суда и прокуратуры с целью беспрепятственного принятия решений в пользу своего зарубежного заказчика.