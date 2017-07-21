Из-за непогоды московское метро перешло на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.
— Московское метро работает в усиленном режиме в связи с ухудшением погодных условий, — говорится в официальном микроблоге метро Москвы.
Отмечается, что на данный момент движение осуществляется штатно по всем линиям.
В МЧС РФ предупреждают жителей столицы о том, что в пятницу на город обрушится ливень с грозой и ветром до 12–17 м/с.
Ранее Лайф сообщал, что синоптики прогнозируют на выходные тёплую и сухую погоду в Москве.
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