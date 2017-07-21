В МЧС предупреждают, что в пятницу на столицу обрушится ливень с грозой и ветром до 12–17 м/с.

Из-за непогоды московское метро перешло на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

— Московское метро работает в усиленном режиме в связи с ухудшением погодных условий, — говорится в официальном микроблоге метро Москвы.

Отмечается, что на данный момент движение осуществляется штатно по всем линиям.

В МЧС РФ предупреждают жителей столицы о том, что в пятницу на город обрушится ливень с грозой и ветром до 12–17 м/с.

Ранее Лайф сообщал, что синоптики прогнозируют на выходные тёплую и сухую погоду в Москве.