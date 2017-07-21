В Белоруссии двух чёрных риелторов приговорили к расстрелу

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В Белоруссии двух чёрных риелторов приговорили к расстрелу

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Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Стоит отметить, что это второй смертный приговор, который вынесли в Белоруссии в этом году.

В Белоруссии вынесли приговор о смертной казни двум чёрным риелторам — Игорю Гершанкову и Семену Бережному. Могилёвский областной суд признал их виновными в убийстве шести человек. В итоге они будут расстреляны.

Отмечается, что убийства были совершены в период с 2009 по 2015 год. А два года назад сотрудники правоохранительных органов смогли задержать преступную группировку.

Ещё двух членов банды приговорили к лишению свободы. Один получил 24 года тюрьмы, а второй — 22 года.

За этот год суд в Белоруссии вынес уже второй смертный приговор.

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