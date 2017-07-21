Из-за сильного ливня на МАКС-2017 прервали лётную программу

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Из-за сильного ливня на МАКС-2017 прервали лётную программу

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Фото: © РИА "Новости"/Евгений Биятов

Организаторы по громкой связи просят посетителей переждать дождь под навесами, соблюдать спокойствие и не расходиться.

Программа полётов 13-го Международного авиационно-космического салона (МАКС-2017) была приостановлена из-за внезапно начавшегося ливня, передаёт корреспондент Лайфа.

Известно, что, когда начался дождь, в воздухе находились самолёты пилотажной группы из Латвии Baltic Bees. Они смогли закончить выступление, но после был объявлен перерыв. Над аэродромом сохраняется обложная облачность.

Посетители не расходятся. Заранее вооружившись зонтами и дождевиками, гости авиасалона переключились на просмотр экспозиции на земле.

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