Из-за сильного ливня на МАКС-2017 прервали лётную программу

Организаторы по громкой связи просят посетителей переждать дождь под навесами, соблюдать спокойствие и не расходиться.

Программа полётов 13-го Международного авиационно-космического салона (МАКС-2017) была приостановлена из-за внезапно начавшегося ливня, передаёт корреспондент Лайфа.

Известно, что, когда начался дождь, в воздухе находились самолёты пилотажной группы из Латвии Baltic Bees. Они смогли закончить выступление, но после был объявлен перерыв. Над аэродромом сохраняется обложная облачность.

Посетители не расходятся. Заранее вооружившись зонтами и дождевиками, гости авиасалона переключились на просмотр экспозиции на земле.