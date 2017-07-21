Лукашенко напомнил Порошенко о "зове предков"

Белорусский лидер заявил также, что считает белорусов, русских и украинцев ядром восточноевропейской цивилизации.

Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Киев. Во время беседы со своим украинским коллегой Петром Порошенко он заявил о том, что считает белорусов, русских и украинцев ядром восточноевропейской цивилизации. Об этом сообщают украинские СМИ. Также президент Белоруссии поделился впечатлениями от посещения Мемориала памяти жертв голодоморов.

— Вот зов предков, говорящий о том, что мы должны помогать друг другу, мы должны быть всегда вместе друг с другом, — подчеркнул Лукашенко. — Я вам благодарен за то, что вы обращаете на это серьёзное внимание.

После встречи президентов с глазу на глаз в Киеве запланированы переговоры украинской и белорусской делегаций.